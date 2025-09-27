الله لن يخذلكم .. زوجة الخطيب توجه رسالة عقب تصريحات مدحت شلبي

شاركت نيفين فريد، زوجة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي منشورا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، عقب تصريحات مدحت شلبي.

وكتبت زوجة الخطيب عبر فيسبوك: “وقل للذين فوضوا أمورهم إلى الله بأن الله لن يخذلكم أبدا”.

وأحالت قناة إم بي سي مصر الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق، وقررت إيقاف برنامجه مساء الأنوار على شاشة إم بي سي مصر 2، لحين انتهاء التحقيقات مع فريق عمل البرنامج.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر.

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من محمود الخطيب ضد مدحت شلبي

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قررت إدارة النادي الأهلي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي، وما جاء على لسانه بشأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثه قناة 2 MBC MASR، وتقديم بلاغ للنائب العام.