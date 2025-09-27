قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأسد يزأر.. الغندور يحتفل بذكرى فوز الزمالك على الأهلي بالسوبر الأفريقي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
سارة عبد الله

أحيا الإعلامي خالد الغندور ذكرى فوز نادي الزمالك على نظيره الأهلي بالسوبر الأفريقي.

وكتب خالد الغندور، عبر “فيسبوك”: "الأسد يزأر بعد المعركة اليوم ذكرى فوز نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي على الأهلي في مباراة شهدت تألق ناصر منسي".

ويواجه فريق النادى الأهلى، نظيره الزمالك مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات “أون سبورتس” الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.

يخوض الزمالك المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات.

ويحتل الأهلى المركز السادس في ترتيب الدورى من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات. 

نادي الزمالك السوبر الإفريقي الأهلي ناصر منسي خالد الغندور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
أسباب الدوار المفاجئ
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
الواقعة

