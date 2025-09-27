بمشاركة مصرية فاعلة.. انتخاب البرازيلي أندرو بارسون رئيسًا للجنة البارالمبية الدولية

في أجواء انتخابية اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، انتخبت الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، المنعقدة بمدينة سيول بكوريا الجنوبية، البرازيلي أندرو بارسون رئيسًا جديدًا للجنة بعد حصوله على 109 أصوات، متفوقًا على منافسه الكوري دونك بي الذي حصد 68 صوتًا.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز البرتغالية ليلي مرقص بمنصب النائب الأول، والدنماركي جون بيترسون نائبًا ثانيًا، فيما يستمر التنافس على اختيار 7 أعضاء للعضوية، على أن تضم القائمة 3 سيدات على الأقل تعزيزًا لمبدأ المساواة والتمثيل النسائي.

وشهدت الجمعية العمومية مشاركة مصرية بارزة، حيث حضر عن مصر كل من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وإيهاب حسنين.

وأكد د. حسام الدين مصطفى على أهمية الدور المصري في دعم وتطوير الحركة البارالمبية على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على حرص مصر الدائم على المشاركة الفاعلة في مثل هذه المحافل الدولية الكبرى بما يعزز من مكانة الرياضة البارالمبية المصرية في العالم.