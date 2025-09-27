قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة مصرية فاعلة.. انتخاب البرازيلي أندرو بارسون رئيسًا للجنة البارالمبية الدولية

البرازيلي أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية
البرازيلي أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية
محمد سمير

في أجواء انتخابية اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، انتخبت الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، المنعقدة بمدينة سيول بكوريا الجنوبية، البرازيلي أندرو بارسون رئيسًا جديدًا للجنة بعد حصوله على 109 أصوات، متفوقًا على منافسه الكوري دونك بي الذي حصد 68 صوتًا.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز البرتغالية ليلي مرقص بمنصب النائب الأول، والدنماركي جون بيترسون نائبًا ثانيًا، فيما يستمر التنافس على اختيار 7 أعضاء للعضوية، على أن تضم القائمة 3 سيدات على الأقل تعزيزًا لمبدأ المساواة والتمثيل النسائي.

وشهدت الجمعية العمومية مشاركة مصرية بارزة، حيث حضر عن مصر كل من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وإيهاب حسنين.

وأكد د. حسام الدين مصطفى على أهمية الدور المصري في دعم وتطوير الحركة البارالمبية على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على حرص مصر الدائم على المشاركة الفاعلة في مثل هذه المحافل الدولية الكبرى بما يعزز من مكانة الرياضة البارالمبية المصرية في العالم.

الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية سيول بكوريا الجنوبية أندرو بارسون حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

مدير تعليم مطروح خلال جولة بالمدارس

تعليم مطروح : الحصول على 3 مراكز متقدمة جمهورياً في مسابقات الاقتصاد المنزلي الصيفية

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير العملية التعليمية بـ الأهلية.. صور

محافظ المنيا خلال الافتتاح

بتكلفة 11 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح مجمع المواقف المطوّر

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد