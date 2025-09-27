ديربي مدريد يشتعل.. أتلتيكو في اختبار صعب أمام الريال المتصدر

يحتضن ملعب "آير ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، مساء اليوم، السبت، قمة نارية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة من 6 انتصارات متتالية، في بداية مثالية يأمل في مواصلتها.

على الجهة المقابلة، لا يبدو أتلتيكو مدريد في أفضل حالاته، إذ يحتل المركز الثامن بـ9 نقاط فقط من فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.

وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة، ليس فقط بسبب طبيعتها كـ"ديربي العاصمة"، لكن أيضًا لتأثيرها المباشر على سباق الصدارة، حيث يترقب برشلونة الوصيف تعثر الغريم التقليدي ريال مدريد من أجل تضييق الفارق واللحاق بالصدارة، إذ لا يفصل بينهما حاليًا سوى نقطتين.

ويخوض ريال مدريد الموسم الحالي بطموحات مرتفعة بعد موسم 2024-2025 المخيب الذي خرج منه بلا أي لقب، واتخذت الإدارة الملكية سريعًا قرارات جريئة، أبرزها تعيين تشابي ألونسو على رأس الجهاز الفني خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، في خطوة تهدف إلى إعادة الفريق لمنصات التتويج محليًا وقاريًا.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب ثلاثة أسماء بارزة لأسباب مختلفة، وهم: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر.

وفي المقابل، تلقى المدرب الجديد تشابي ألونسو دفعة معنوية قوية بعودة الثنائي جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا إلى الجاهزية الكاملة، فيما يُتوقع أن يحصل الوافد الجديد البرازيلي إندريك على دقائقه الأولى هذا الموسم.

وبالنسبة لأتلتيكو مدريد، فالمباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا أمام الجار المتوهج، خاصة في ظل التذبذب الواضح في نتائج كتيبة المدرب دييجو سيميوني هذا الموسم.

وسيحاول الفريق تعويض إخفاقه في آخر مواجهة جمعت الفريقين، التي تعود إلى مارس الماضي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما خرج الأتلتي إثر إلغاء ركلة ترجيح للمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.