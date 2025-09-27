الخطيب يطمئن علي ترتيبات معسكر القمة

أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الاطمئنان على استعدادات الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك بعد غد الإثنين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.