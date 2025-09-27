قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة بالدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علا محمد

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك علي ملامح تشكيل الزمالك فى لقاء «القمة» بعد فترة من الحيرة بسبب كثرة الجاهزين خاصة فى قلب الدفاع والجبهة اليسرى

وباتت فرص محمد إسماعيل هى الأكبر فى الاستمرار بجوار حسام عبدالمجيد فى الدفاع، على الرغم من عودة محمود حمدى «الونش» من الإيقاف، إلا أن المدرب يرى أن إسماعيل يؤدى بصورة جيدة منذ 3 مباريات ولديه لياقة المباريات على عكس الونش الغائب منذ إيقافه، وربما تكون الجبهة اليسرى هى الشغل الشاغل للمدرب سواء هجوما أو دفاعا، فهو مازال حائرا بين المغربى محمود بنتايك وأحمد فتوح لقيادة الشق الدفاعي، وإن كانت فرص المغربى أفضل بسبب القوة البدنية وتركيزه فى التدريبات، وجمعت المدرب جلسة مع اللاعب الأنجولى شيكوبانزا حذره فيها من غياب التركيز واللعب برعونة فى المباريات وهبوط مستواه بصورة واضحة، وهدده بالاستبعاد من الحسابات الفنية بصورة نهائية إذا ما استمر على نفس الوضع ولم يستعد مستواه الذى بدأ به مشواره مع الفريق

وأوضح المدرب للاعب أنه يقدر غضبه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ فترة، إلا أن هذا الأمر ليس مبررا لهبوط مستواه، وعليه أن يتدرب بقوة ويترك لوكيله حل أزماته المالية مع النادي. ولم يكن هناك أى مشكلة للمدرب فى باقى مراكز الفريق

حيث سيتواجد محمد صبحى فى حراسة المرمى وعمر جابر فى الجبهة اليمنى، مع استمرار السعيد ودونجا فى الوسط الدفاعى وأمامهم البرازيلى جوان بيزيرا وناصر ماهر وكايد وفى الهجوم الفلسطينى عدى الدباغ، ويملك الفريق العديد من العناصر المؤثرة على دكة البدلاء سواء أحمد حمدي، ناصر منسي، الونش، وغيرهم من الخبرات التى يمكن الاستعانة بهم فى أى وقت من المباراة وعلى حسب سير اللقاء.

البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك القمة محمد إسماعيل حسام عبدالمجيد الونش عودة محمود حمدى محمد صبحى

