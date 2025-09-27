قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة بالدوري
مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
رياضة

وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك

يانيك فيريرا
علا محمد

كشف خالد سليمان، وكيل يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك عن وصول عرض بلجيكي للمدرب البرتغالي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يفكر إلا في الأبيض.

وقال خالد سليمان في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc "فيريرا مركز في شغله وأمامه تحدي كبير ومركز في الملعب ومش مركز في أي حاجة تانية".

وأكمل: "تقييم المدرب يعود للنادي وليس للوكيل، وفيريرا يسير بشكل جيد، خسر مباراة وحيدة، ويركز في عمله ولديه عقد مستمر ولا أعتقد أنه يفكر في أي رحيل عن الزمالك".

وتابع: "في أي نادٍ من الممكن أن يحدث تأخير في المستحقات، والمدرب يتواصل مع جون إدوارد بشكل مستمر وهو متفهم قصة وجود تعثر مالي داخل الزمالك، ولديه هدف وهو عمل موسم متميز مع الزمالك وتعويضهم عن الموسم الماضي".

واستكمل: "فيريرا تلقى عرضا بلجيكيا في فترة التوقف الدولي، ولكنه لا يفكر إلا في الزمالك".

وحول ميلود حمدي مدرب الدراويش.. قال: "ميلود مستمر وهناك ثقة كبيرة بينه وبين مجلس الإدارة، هو مدرب متميز وقادم من تتويج بالكأس والدوري في تنزانيا، والتأهل لنهائي أبطال إفريقيا وبطلا للدوري الجزائري، ويعلم الظروف التي يمر بها النادي بسبب القيد، والأمور تسير بشكل جيد".

خالد سليمان وكيل يانيك فيريرا يانيك فيريرا للزمالك عرض بلجيكي الكابتن الصقر أحمد حسن الزمالك جون إدوارد

