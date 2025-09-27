وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك

كشف خالد سليمان، وكيل يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك عن وصول عرض بلجيكي للمدرب البرتغالي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يفكر إلا في الأبيض.

وقال خالد سليمان في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc "فيريرا مركز في شغله وأمامه تحدي كبير ومركز في الملعب ومش مركز في أي حاجة تانية".

وأكمل: "تقييم المدرب يعود للنادي وليس للوكيل، وفيريرا يسير بشكل جيد، خسر مباراة وحيدة، ويركز في عمله ولديه عقد مستمر ولا أعتقد أنه يفكر في أي رحيل عن الزمالك".

وتابع: "في أي نادٍ من الممكن أن يحدث تأخير في المستحقات، والمدرب يتواصل مع جون إدوارد بشكل مستمر وهو متفهم قصة وجود تعثر مالي داخل الزمالك، ولديه هدف وهو عمل موسم متميز مع الزمالك وتعويضهم عن الموسم الماضي".

واستكمل: "فيريرا تلقى عرضا بلجيكيا في فترة التوقف الدولي، ولكنه لا يفكر إلا في الزمالك".

وحول ميلود حمدي مدرب الدراويش.. قال: "ميلود مستمر وهناك ثقة كبيرة بينه وبين مجلس الإدارة، هو مدرب متميز وقادم من تتويج بالكأس والدوري في تنزانيا، والتأهل لنهائي أبطال إفريقيا وبطلا للدوري الجزائري، ويعلم الظروف التي يمر بها النادي بسبب القيد، والأمور تسير بشكل جيد".