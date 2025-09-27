بطولة العالم للأندية لكرة اليد… وزير الشباب يدعم الفرق المصرية

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة مبارتي النادي الأهلي ونادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – سوبر جلوب 2025، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025 بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحضور الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، و محمد جبران، وزير العمل، و خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي، المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، السيد خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي وأمين الصندوق.



حيث تمكن نادي الزمالك من التغلب على نادي توباني البرازيلي بنتيجة 26-24، وحصد بيجاد مروان رجب، لاعب الزمالك على لقب رجل المباراة وقام بتسليم الجائزة السيد محمد جبران وزير العمل.

كما تمكن النادي الاهلي من التغلب على فريق سيدني يوني الاسترالي بنتيجة 41-14، وحصل عمر كاستيلو، لاعب النادي الأهلي، على لقب رجل المباراة وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتسليمه جائزة رجل المباراة.

وفي كلمته، وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للنادي الأهلي ونادي الزمالك على أدائهما المتميز وبدايتهما القوية في منافسات البطولة، مؤكدًا أن ما يقدمه الفريقان يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة اليد المصرية، ويبرهن على مكانة مصر كواحدة من القوى البارزة في اللعبة عالميًا.

داعيا لاعبي الفريقين إلى مواصلة التركيز والاجتهاد حتى النهاية، وتقديم صورة تليق بريادة مصر في كرة اليد، بما يساهم في تعزيز الإنجازات التي حققتها الرياضة المصرية على مختلف الأصعدة.