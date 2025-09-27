قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
ترامب : نجري مناقشات ملهمة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة
باريس ..تهديدات بقتـ.ل قاضية حبس الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطولة العالم للأندية لكرة اليد… وزير الشباب يدعم الفرق المصرية

وزير الشباب والرياضة يدعم الفرق المصرية
وزير الشباب والرياضة يدعم الفرق المصرية
علا محمد

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة مبارتي النادي الأهلي ونادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – سوبر جلوب 2025، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025 بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحضور الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، و محمد جبران، وزير العمل، و خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي، المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، السيد خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي وأمين الصندوق.


حيث تمكن نادي الزمالك من التغلب على نادي توباني البرازيلي بنتيجة 26-24، وحصد بيجاد مروان رجب، لاعب الزمالك على لقب رجل المباراة وقام بتسليم الجائزة السيد محمد جبران وزير العمل.

كما تمكن النادي الاهلي من التغلب على فريق سيدني يوني الاسترالي بنتيجة 41-14، وحصل عمر كاستيلو، لاعب النادي الأهلي، على لقب رجل المباراة وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتسليمه جائزة رجل المباراة.

وفي كلمته، وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للنادي الأهلي ونادي الزمالك على أدائهما المتميز وبدايتهما القوية في منافسات البطولة، مؤكدًا أن ما يقدمه الفريقان يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة اليد المصرية، ويبرهن على مكانة مصر كواحدة من القوى البارزة في اللعبة عالميًا.

داعيا لاعبي الفريقين إلى مواصلة التركيز والاجتهاد حتى النهاية، وتقديم صورة تليق بريادة مصر في كرة اليد، بما يساهم في تعزيز الإنجازات التي حققتها الرياضة المصرية على مختلف الأصعدة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأهلي الزمالك بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2025 الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد محمد جبران وزير العمل نادي توباني البرازيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

مغادرة الوفود الدبلوماسية لقاعة الأمم المتحدة قبيل إلقاء خطاب نتنياهو

مغادرة الوفود الدبلوماسية لقاعة الأمم المتحدة قبيل إلقاء خطاب نتنياهو

ترشيحاتنا

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بالصور

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد