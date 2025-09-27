عمرو صلاح: نجاح افتتاح مونديال اليد للأندية يعكس ريادة مصر في تنظيم البطولات

أشاد عمرو صلاح مدير بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، بنجاح افتتاح النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وأكد صلاح في تصريحات عقب حفل الافتتاح وختام منافسات اليوم الأول، أن نجاح افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد يؤكد ريادة مصر في تنظيم كبرى الأحداث العالمية.

ووجه صلاح الشكر إلى الشركة المتحدة للرياضة، على دورها الفعال في نجاح حفل الافتتاح بهذا الشكل المميز الذي أبهر الجميع.

تابع صلاح أن صالة العاصمة الإدارية الجديدة تعد صرحًا مبهرًا، ونالت إعجاب جميع الفرق المشاركة، مؤكدين أنها تضاهي كبرى الصالات المغطاه في العالم.

وثمن عمرو صلاح التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، والاتحاد الدولي للعبة، لإنجاح الحدث العالمي على أرض مصر.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، عمرو صلاح مدير بطولة العالم للأندية لكرة اليد مصر 2025.

وجاء حفل الافتتاح بسيط في تفاصيله، وشهد عرض فيديو للتعريف بمصر، مع فقرات مميزة بالضوء، أبهرت جميع الحضور، والوفود المشاركة في البطولة.

وحقق الشارقة الإماراتي الفوز على كاليفورنيا إيجلز، في حين فاز الزمالك على توباتي البرازيلي، في المباراة الثانية، وتنطلق بعد دقائق مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

باقي جدول مباريات الدور الأول

السبت 27 سبتمبر 2025

ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.. الساعة 3:30 عصرًا.

برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:00 مساءً.

الأحد 28 سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 عصرًا

الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.