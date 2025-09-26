الزمالك يقص شريط لقاءاته ببطولة العالم لأندية اليد بالفوز على تاوباتي البرازيلي

استهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي فرانك موريس، مشواره في بطولة العالم للأندية رقم 18 والمقامة خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالفوز على نظيره تاوباتي البرازيلي بنتيجة 26-24.

وكان الشوط الأول من المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدت سيطرة كبيرة من لاعبي الأبيض وانتهى الشوط بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 13-11، قبل أن يحافظوا على تقدمهم خلال أحداث الشوط الثاني.

وحرصت جماهير الزمالك على مؤازرة فريقها في مواجهة الفريق البرازيلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في الجولة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة الإسباني ببطولة العالم لكرة اليد

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك في الجولة المقبلة مع نظيره برشلونة الإسباني في المواجهة المقرر إقامتها في السادسة إلا الربع من مساء الأحد المقبل.

قائمة الزمالك في بطولة العالم للأندية لكرة اليد:

حراسة المرمى: محمود فلفل، عمرو عبدالسلام، يوسف ناجي

صانع ألعاب: أحمد راضي، زياد حشاد، أحمد سامح

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر، أحمد حسام، جمال صلاح

الظهير الأيسر: هشام صلاح، عمر عدلان، محمد عبدالغني

الجناح الأيمن: أكرم يسري، عبدالرحمن أشرف

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن صفا، محمد مؤمن صفا

الدائرة: بيجاد مروان، علي مدبولي

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المربع الذهبي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحقق المركز الثاني.