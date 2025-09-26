صراع مباراة القمة يشتعل.. الزمالك في الصدارة والأهلي يبحث عن العودة

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تشهد مواجهات قوية ومثيرة، يأتي في مقدمتها القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتحظى مواجهة القطبين بأهمية كبيرة في سباق القمة، حيث يسعى الزمالك لتأكيد صدارته لجدول الترتيب، بينما يتطلع الأهلي إلى تقليص الفارق والعودة بقوة إلى المنافسة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، يليه المصري البورسعيدي في المركز الثاني بـ15 نقطة، ثم وادي دجلة في المركز الثالث بـ14 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة متساويًا مع فريق زد.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- إنبي 13 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

6- الأهلي 12 نقطة

7- زد 12 نقطة

8- بيراميدز 11 نقطة

9- مودرن سبورت 11 نقطة

10- بتروجيت 11 نقطة

11- سموحة 10 نقاط

12- غزل المحلة 9 نقاط

13- طلائع الجيش 9 نقاط

14- البنك الأهلي 8 نقاط

15- الجونة 8 نقاط

16- حرس الحدود 8 نقاط

17- المقاولون العرب 5 نقاط

18- الاتحاد 5 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط