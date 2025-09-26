خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور

يواصل إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي في منزله للتعافي من فيروس A.

وسيخضع إمام عاشور لتحاليل وفحوصات طبية جديدة، للوقوف على مدى تحسن حالته الصحية، بالتنسيق مع طبيب الفريق أحمد جاب الله.

إمام عاشور خارج قمة الزمالك

ولن يشارك إمام عاشور في مباراة الأهلي المقبلة ضد الزمالك، الإثنين المقبل، حيث يستهدف الجهاز الفني تجهيزه للمشاركة في المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.

موقف زيزو

من جانبه، كشف الإعلامي سيف زاهر موقف أحمد مصطفى “زيزو” لاعب الأهلي من المشاركة ضد الزمالك.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "بنسبة كبيرة قد لا يشارك زيزو أمام الزمالك، في المقابل قد يكون الونش جاهزا لكن لن يشارك في ظل تألق محمد إسماعيل” .