خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ننشر.. نص جدول أعمال الجمعية العمومية للأهلي

عبدالحكيم أبو علم

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة للأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية التى ستنعقد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ للنظر فى جدول الأعمال الآتي:-

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8ـ12ـ2024.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية فى 30ـ6ـ2025 عن الفترة من 1ـ7ـ2024 حتى30ـ6ـ2025، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد، وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025ـ2026.

4- انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025ـ2029.

• سيتم فتح باب تلقى طلبات الترشح بدءًا من يوم السبت الموافق 27ـ9ـ2025، ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم الجمعة الموافق 3ـ10ـ2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

• تُقدم طلبات الترشح مدعمة بالمستندات باسم السيد المدير التنفيذي، ترفق بها صورة كاملة من جميع المستندات، ويكتفى بالاطلاع على أصولها، وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادي بالجزيرة طبقًا لشروط الترشح المعلنة بالنادي ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.  

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.

8- النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقاً لما تقره اللائحة.

9- اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الإدارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30ـ6ـ2025.

10- اعتماد تحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة وتحديد الأعداد المقرر قبولها بالمقر الرئيسي وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة وذلك اعتبارًا من 1ـ7ـ2026.

11- اعتماد تعديل بعض بنود اللائحة المالية.

على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً، إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك.

النادي الأهلي الاهلي الجمعية العمومية محمود الخطيب اعضاء النادي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

دعاء يوم الجمعة .. أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات

دعاء يوم الجمعة لكشف الغموم وتفريج الهموم وتيسير الأمور

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

