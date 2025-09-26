لاعب الزمالك السابق ينتقد فيريرا: الفوز على الجونة كان أولوية قبل القمة

أكد جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك الأسبق، أن القمة المقبلة أمام الأهلي ستتسم بالطابع الدفاعي من جانب الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في تفادي الخسارة ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز.

وأبدى عبد الحميد استياءه من قرار البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، بالسماح لعدد من اللاعبين بالغياب عن مواجهة الجونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأولوية كانت تحقيق الفوز في هذه المباراة قبل التفكير في لقاء القمة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وأضاف أن البرازيلي خوان بيزيرا يعد من أهم مفاتيح لعب الزمالك لما يمتلكه من مهارات عالية وقدرات فردية مميزة، كما يمتلك ناصر ماهر القدرة على صناعة الفرص للمهاجمين بتمريراته الدقيقة.

وشدد عبد الحميد على أن غياب ثنائي خط الوسط نبيل عماد "دونجا" ومحمد شحاتة عن اللقاء المرتقب، سيسبب أزمة كبيرة للفريق ويؤثر على توازنه داخل الملعب.