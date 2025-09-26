قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق ينتقد فيريرا: الفوز على الجونة كان أولوية قبل القمة

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

أكد جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك الأسبق، أن القمة المقبلة أمام الأهلي ستتسم بالطابع الدفاعي من جانب الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في تفادي الخسارة ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز.

وأبدى عبد الحميد استياءه من قرار البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، بالسماح لعدد من اللاعبين بالغياب عن مواجهة الجونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأولوية كانت تحقيق الفوز في هذه المباراة قبل التفكير في لقاء القمة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وأضاف أن البرازيلي خوان بيزيرا يعد من أهم مفاتيح لعب الزمالك لما يمتلكه من مهارات عالية وقدرات فردية مميزة، كما يمتلك ناصر ماهر القدرة على صناعة الفرص للمهاجمين بتمريراته الدقيقة.

وشدد عبد الحميد على أن غياب ثنائي خط الوسط نبيل عماد "دونجا" ومحمد شحاتة عن اللقاء المرتقب، سيسبب أزمة كبيرة للفريق ويؤثر على توازنه داخل الملعب.

جمال عبد الحميد الزمالك الأهلي يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

ترشيحاتنا

أموال

ضبط 3 عناصر متهمين بغسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط شخصين لاستغلالهم أحداثًا في التسولرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ضبط شخصين لاستغلالهما الأحداث في التسول وترويج المخدرات بالجيزة

المتهمين

ضبط 10 أشخاص في الفيوم لاتهامهم بالنصب على المواطنين عبر شركات توظيف وهمية

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد