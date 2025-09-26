مواعيد مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز

تنطلق مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري Nile الممتاز يوم السبت المقبل وتستمر حتى الاثنين 29 سبتمبر 2025.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة

السبت 27 سبتمبر 2025

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية – 5:00 مساءً

زد مع حرس الحدود – 5:00 مساءً

المصرى مع بتروجت – 8:00 مساءً

بيراميدز مع طلائع الجيش – 8:00 مساءً

الأحد 28 سبتمبر 2025

مودرن سبورت مع فاركو– 5:00 مساءً

وادى دجلة مع سموحة – 8:00 مساءً

غزل المحلة مع إنبى – 8:00 مساءً

الاثنين 29 سبتمبر 2025

الإسماعيلي × البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة مع سيراميكا كليوباترا – 5:00 مساء

الأهلى مع الزمالك – 8:00 مساءً