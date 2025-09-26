صدمة لجماهير الأهلي.. موقف زيزو من قمة الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر موقف أحمد مصطفى “زيزو” لاعب الأهلي من المشاركة ضد الزمالك، الإثنين المقبل، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "بنسبة كبيرة قد لا يشارك زيزو أمام الزمالك، في المقابل قد يكون الونش جاهزا لكن لا يشارك في ظل تألق محمد إسماعيل” .

القمة بلا حسابات

في سياق متصل، أكد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لا يخضع لأي حسابات مسبقة أو مقاييس، مشددًا على أن الفريقين يدخلان المباراة بدوافع خاصة.

وقال عبد الهادي خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2:"مباريات الأهلي والزمالك لا تُقاس بأي مقياس، فهي لقاءات مختلفة تمامًا، وتعادل الزمالك مع الجونة سيمنح لاعبي الفريق رغبة أكبر في تحقيق الفوز أمام الأهلي".

وأضاف: "شخصية الزمالك ظهرت بشكل واضح في مواجهة المصري، لكن الفريق ما زال قادرًا على الظهور بمستوى أفضل، وفي المقابل، عماد النحاس حقق فوزًا مهمًا مع الأهلي في آخر مباراة أمام الحرس، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل القمة".

وعن غياب أحمد سيد "زيزو"، قال عبد الهادي: "زيزو لم يكن معروفًا، وانضم إلى الزمالك وسط لاعبين كبار مثل طارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا وبن شرقي، في البداية كان احتياطيًا مثل إمام عاشور، الذي استغل أزمة ساسي وإيقافه 6 مباريات ليحصل على فرصته".

وتابع: "الزمالك هو من صنع نجومية زيزو، وغيابه عن القمة يمثل خسارة للأهلي أكثر من أي طرف آخر، لأن ملفه انتهى بالنسبة للزمالك".