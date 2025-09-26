موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يستضيف فريق الاتحاد نظيره النصر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويتسلح الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعاملي الأرض والجمهور للفوز على النصر وخطف صدارة الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن منافسه النصر متصدر الجدول.

موعد مباراة الاتحاد النصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الاتحاد والنصر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الإنماء، وتذاع عبر قناة Thmanyah 1 HD بتعليق فارس عوض.

في المقابل، يطمح النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة انطلاقته المثالية في الدوري السعودي بإسقاط العميد والتربع وحيدًا على قمة الترتيب.

ويطمح رونالدو في حصد أول ألقابه مع نادي النصر هذا الموسم، بعد أن أبرم الفريق صفقات قوية الصيف الماضي، إضافة إلى التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.