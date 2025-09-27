خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن حرب غزة.. أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف مفاجأة

أكد الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أنه هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.



وقال محمد عبود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإعلام الإسرائيلي يصرح بأن نتنياهو قابل ويتكوف وصهر ترامب مرتين في أمريكا وأكدوا له أنه آن الأوان لإنهاء حرب غزة".

وتابع محمد عبود: "التليفزيون الإسرائيلي قال إن نتنياهو لن يرفض طلبا لترامب".



وأكمل محمد عبود: "نتنياهو عرض على ويتكوف شروط من اجل إنهاء الحرب وهناك ضغوط حقيقية على نتنياهو".



ولفت محمد عبود إلى أن إسرائيل لا ترغب في مشاركة حماس في سلطة حماس ووقف بناء أي بنية تحتية عسكرية في غزة.