أخبار العالم

بسبب جرائم الحرب في غزة.. إقصاء فريق إسرائيلي من سباق للدراجات الهوائية في إيطاليا

ضورة من الاحتجاجات ضد الفريق الإسرائيلي
ضورة من الاحتجاجات ضد الفريق الإسرائيلي
فرناس حفظي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن فريق "إسرائيل بريميير تيك"  لن يشارك في سباق جيرو دي إميليا الإيطالي الشهير، المقرر في الرابع من أكتوبر، وذلك "لأسباب تتعلق بالسلامة العامة"، وفق ما أعلنه أدريانو أميسي، رئيس الشركة المنظمة، اليوم (السبت).

وقال أميسي في تصريح لوكالة فرانس برس:"اضطررنا لاتخاذ قرار صعب: الفريق لن يكون على خط الانطلاق، الأجواء متوترة للغاية، وخطر تعطيل السباق مرتفع جدا، ولم يكن أمامنا خيار آخر". 

وأوضح أن مسار خط النهاية الذي يضم خمس صعودات قد يتحول إلى بؤرة للاضطرابات.


ويأتي القرار عقب مطالبات من بلدية بولونيا، التي يقودها الحزب الديمقراطي، بطرد الفريق الإسرائيلي بسبب "الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة". 

وقد رحبت روبرتا لي كالزي، نائبة رئيس البلدية للشؤون الرياضية، بالخطوة معتبرة أن "وجود فريق مرتبط بالحكومة الإسرائيلية يُمثل إشكالية كبيرة في ظل ما يحدث في قطاع غزة".


وشهدت جولة إسبانيا "فويلتا" مؤخرا احتجاجات واسعة ضد الفريق، أدت إلى تقليص أربع مراحل  بينها المرحلة الأخيرة في مدريد  نتيجة المظاهرات المناهضة لإسرائيل. كما ذكرت فرانس برس أن الفريق، المملوك للملياردير سيلفان آدامز، قد يواجه ضغوطا لتغيير اسمه وحذف كلمة "إسرائيل".


ويُعد سباق جيرو دي إميليا، الممتد لمسافة 199 كيلومترًا بين ميراندولا وبولونيا، جزءًا من سلسلة ProSeries (المستوى الثاني لسباقات الدراجات)، ويُنظر إليه كبروفة قبل السباق الكلاسيكي الأخير لهذا العام، جيرو دي لومبارديا في شمال إيطاليا .


رد فعل الفريق الإسرائيلي


أفاد فريق "إسرائيل بريميير تيك" أن المنظمين أبلغوه رسميا بإلغاء الدعوة على خلفية التهديدات بمظاهرات واحتجاجات قد تُعطل السباق.


وقال الفريق في بيان:"نتفهم التحديات الأمنية التي يواجهها المنظمون، لكننا نأسف بشدة لهذا القرار ونعتبره غير مقبول، نرفض التهديدات بالعنف التي تُسيء إلى رياضة الدراجات الهوائية وتهدد إقامة السباقات".

فريق إسرائيل بريميير تيك سباق جيرو دي إميليا الإيطالي أدريانو أميسي رئيس الشركة المنظمة بلدية بولونيا

