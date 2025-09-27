استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة

استشهد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، اليوم /السبت/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين في حي الدرج بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 8 موطنين منهم 4 أطفال استشهدوا في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة.

وأضافت أن 72 مواطنا استشهدوا برصاص وقصف الاحتلال، منذ فجر اليوم، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منهم 42 في مدينة غزة فقط.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، عن استشهاد 65 ألفا و926 فلسطينيا، و167 ألفا و783 مصابا، فيما لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بني نعيم شرق الخليل وبيت أمر شمالا.

وأفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم، واندلعت مواجهات وسط البلدة، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب (30 عاما) بالرصاص الحي في يده.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي بيت زعته في بلدة بيت أمر، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اقتحم جنود الاحتلال حي جبل الرحمة وحي الكرنتينا، ونصبوا حاجزين عسكريين وفتشوا مركبات المواطنين ودققوا في بطاقاتهم الشخصية وعرقلوا مرورهم.

وهاجم مستوطنون المواطنين في حي الرهوة بواد سمسم في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، كما أغلقت قوات الاحتلال بجرافاتها عدة طرق فرعية بمحافظة الخليل، عرف منها طريق أبو العرقان ووادي الشاجنة والهجرة جنوب الخليل.

