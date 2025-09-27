محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر هي الدولة الوحيدة المستهدفة مما حدث يوم 7 أكتوبر، مردفًا: «اللي حصل دا كله هدفه مصر، وليس 21 دولة عربية أخرى، اللي حصل دا عاوزك تحارب، وهو دا الموضوع من الآخر».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك حملات للضغط على مصر بدعوى كاذبة أنها تغلق معبر، كما أن هذه الدعوات المغرضة تحاول الزج بالجيش المصري للحرب.

وتابع: «مصر لن تحارب، هنحارب متى أول ما يكون في اعتداء علينا، ومفيش حد هيقدر يعمل اعتداء علينا، مصر مش عندها حاجة خايفة منها لا، مواقفنا كلها واضحة وعلى الهواء، وكلام الرئيس لم يتغير ولن يغير منذ 7 أكتوبر».