أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة

علق الإعلامي أحمد موسى على زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية.

وتحدث أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عن قصة معبر رفح منذ 2005 حتى اللحظة الحالية، بالإضافة إلى تطرقه إلى سيطرة حماس على السلطة ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني عام 2007.

وتابع: «حاليًا جيش الاحتلال الإسرائيلي من يسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومصر لم ولن تتعامل مع جيش الاحتلال، كما أن معبر رفح معبر للأفراد وليس للبضائع».

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي خلال كلمته تحدث عن معبر رفح، بالإضافة إلى اتفاقية المعابر، كما أن الرئيس أجاب على العديد من الرسائل خلال كلمته.

وأكمل: «والله والله الكلام اللي قاله الرئيس إمبارح في الأكاديمية العسكرية المصرية نفس الكلام اللي قاله الرئيس السيسي يوم 10-10-2023، بعد 3 أيام فقط من أحداث 7 أكتوبر، لأن المقصود من كل اللي بيحصل دا هو الدولة المصرية».

وأردف أحمد موسى أن الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لما يحدث في المنطقة، واستطرد: «هل اللي عملته حماس أفاد القضية الفلسطينية، هل كانت تتوقع رد فعل الكيان المحتل بهذه الصورة».