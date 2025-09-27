خلال زيارته للأكاديمية العسكرية.. أحمد موسى: الرئيس السيسي شرح حكاية معبر رفح بالتفصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الأكاديمية العسكرية المصرية أمس وتابع سير الأنشطة التدريبية هناك .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تحدث أمس عن تاريخ معبر رفح والجهات المسؤولة عن معبر رفح ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، :" في 2005 تم توقيع اتفاقية المعابر وأصبح الجانب الفلسطيني لمعبر رفح سيتحكم فيه السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" والرئيس السيسي شرح أمس أن حركة حماس سيطرت على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح في 2007.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وفي مايو 2024 استولى جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ".