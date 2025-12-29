قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترتفع أسعار الدواجن في رمضان وما هو السعر العادل للكيلو؟ .. تفاصيل
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب 1
الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم أطفال نتيجة الانهيارات والبرد القارس
الوزراء: إلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 إلى هيئات عامة
تركيا تعتزم تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة وتدريب أطقم الطب في مصر
ذنب يمنعك من المغفرة والرحمة حتى في أوقات القبول.. احذره
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهواري

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، بمنطقة القناطر الخيرية عند سجن القناطر في اتجاه مدينة القناطر . 

بلاغا بالواقعة


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا غرفة عمليات هيئة الإسعاف بلاغا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، إحالة ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها في قضيتين قتل، الأولى مقتل نجل شقيق زوجها، والثانية مقتل زوجها، وذلك بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مع تحديد جلسة الأول من دور شهر فبراير 2026 للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، اتهام المتهمة «أية أ م» (19 عامًا - ربة منزل - مقيمة بقرية أبو نجاح بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية) بقتل الطفل المجني عليه عبد الرحمن إلهامي محمد حلمي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتاريخ 2/5/2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر.


وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على قتل الطفل، واستدرجته إلى مسكنها بزعم إراءته شيئًا جميلًا، ثم أطبقت على عنقه بسلك شاحن حتى فارق الحياة، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي. كما أحرزت أداة الجريمة «سلك شاحن» دون مسوغ قانوني.


كما تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، اتهام المتهمة بقتل زوجها محمود محمد حلمي عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بتاريخ 26/5/2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر.


وبحسب التحقيقات، أعدّت المتهمة أداة «سيخ حديدي» وسددت لزوجها عدة ضربات استقرت بوجهه وصدره، محدثة إصابات أودت بحياته، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

القناطر الخيرية القليوبية حادث تصادم الحركة المرورية مستشفى القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

أحمد دقدق

شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته

ترشيحاتنا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد