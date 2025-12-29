إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالقليوبية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، بمنطقة القناطر الخيرية عند سجن القناطر في اتجاه مدينة القناطر .

بلاغا بالواقعة



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا غرفة عمليات هيئة الإسعاف بلاغا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، إحالة ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها في قضيتين قتل، الأولى مقتل نجل شقيق زوجها، والثانية مقتل زوجها، وذلك بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مع تحديد جلسة الأول من دور شهر فبراير 2026 للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، اتهام المتهمة «أية أ م» (19 عامًا - ربة منزل - مقيمة بقرية أبو نجاح بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية) بقتل الطفل المجني عليه عبد الرحمن إلهامي محمد حلمي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتاريخ 2/5/2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على قتل الطفل، واستدرجته إلى مسكنها بزعم إراءته شيئًا جميلًا، ثم أطبقت على عنقه بسلك شاحن حتى فارق الحياة، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي. كما أحرزت أداة الجريمة «سلك شاحن» دون مسوغ قانوني.



كما تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، اتهام المتهمة بقتل زوجها محمود محمد حلمي عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بتاريخ 26/5/2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر.



وبحسب التحقيقات، أعدّت المتهمة أداة «سيخ حديدي» وسددت لزوجها عدة ضربات استقرت بوجهه وصدره، محدثة إصابات أودت بحياته، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.