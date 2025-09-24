أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المشادة التي حدثت بين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعضو الوفد الإسرائيلي في اجتماع دول البحر المتوسط.



أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية

قال الإعلامي أحمد موسى إن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض طائرة مسيرة حوثية اخترقت الأجواء وضربت فندقًا في مدينة إيلات.



وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بدون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن يوم الاعتراف بالدولة الفلسطينة لحظة تاريخية، خاصة أنه تأتي في إطار المسار الانساني الذي يقود إلى اقامة الدولة الفلسطينة.



ياسين رجائي: هيئة الدواء صمام الأمان لضمان دواء آمن وفعّال للمواطن |فيديو

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ الهيئة صمام الأمان للمواطن ليحصل على الدواء الذي يحتاجه بوفرة وسعر عادل، وهذا دورها الأساسي والمهم، فقد جرى إنشاؤها في عام 2019، وهي إحدى الرؤى الاستراتيجية للقيادة السياسية، بحيث تكون هيئة دوائية تحرص على وجود دواء آمن وفعال ذي جودة.

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن البورصة العالمية للذهب فتحت على أسعار قياسية يوم الإثنين الماضي، وهناك زيادة أكثر من 100 دولار في الأوقية.



صاحبة ترند العريس المهندس: الفيديو كان هزار واللقطة اقتُطعت من سياقها

أكدت مدام يسرا، صاحبة مقطع الفيديو المعروف بـ"ترند العريس المهندس"، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كان مجرد مزاح عائلي لا أكثر.





الشرع: إسرائيل تستغل المرحلة الانتقالية في سوريا وتعمل على انتهاك سيادتها

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن سوريا منذ 60 عاما وقعت تحكت حكم ظالم يقهر الشعب الودود المسالم، وصبر الشعب على الظلم الذي تعرضه له، حتى تحقق له الانتصار.

السفير الفرنسي بمصر: لقاء ماكرون بالجرحى في العريش كان سببا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، إنّ مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وُضع منذ زمن بعيد، وسبق للرئيس الأسبق ميتران وتحدث عن ذلك، وكذلك خلفاؤه مثل جاك شيراك.



وزير الخارجية الأرني: نتنياهو يريد إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يريد إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل تُقوِّض حل الدولتين.



ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.