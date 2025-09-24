قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط
استعرض الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المشادة التي حدثت بين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعضو الوفد الإسرائيلي في اجتماع دول البحر المتوسط.
 

أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
قال الإعلامي أحمد موسى إن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض طائرة مسيرة حوثية اخترقت الأجواء وضربت فندقًا في مدينة إيلات.
 

وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بدون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن يوم الاعتراف بالدولة الفلسطينة لحظة تاريخية، خاصة أنه تأتي في إطار المسار الانساني الذي يقود إلى اقامة الدولة الفلسطينة.


ياسين رجائي: هيئة الدواء صمام الأمان لضمان دواء آمن وفعّال للمواطن |فيديو

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ الهيئة صمام الأمان للمواطن ليحصل على الدواء الذي يحتاجه بوفرة وسعر عادل، وهذا دورها الأساسي والمهم، فقد جرى إنشاؤها في عام 2019، وهي إحدى الرؤى الاستراتيجية للقيادة السياسية، بحيث تكون هيئة دوائية تحرص على وجود دواء آمن وفعال ذي جودة.

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن البورصة العالمية للذهب فتحت على أسعار قياسية يوم الإثنين الماضي، وهناك زيادة أكثر من 100 دولار في الأوقية.
 

صاحبة ترند العريس المهندس: الفيديو كان هزار واللقطة اقتُطعت من سياقها

أكدت مدام يسرا، صاحبة مقطع الفيديو المعروف بـ"ترند العريس المهندس"، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كان مجرد مزاح عائلي لا أكثر.



الشرع: إسرائيل تستغل المرحلة الانتقالية في سوريا وتعمل على انتهاك سيادتها

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن سوريا منذ 60 عاما وقعت تحكت حكم ظالم يقهر الشعب الودود المسالم، وصبر الشعب على الظلم الذي تعرضه له، حتى تحقق له الانتصار.

السفير الفرنسي بمصر: لقاء ماكرون بالجرحى في العريش كان سببا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قال السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، إنّ مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وُضع منذ زمن بعيد، وسبق للرئيس الأسبق ميتران وتحدث عن ذلك، وكذلك خلفاؤه مثل جاك شيراك.


وزير الخارجية الأرني: نتنياهو يريد إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يريد إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل تُقوِّض حل الدولتين.


ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. 

أحمد موسى محمد أبو العينين طائرة مسيرة هيئة الدواء المصرية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

ترشيحاتنا

عروض مهرجان إيزيس

فاطمة الهواري.. 6 عروض أجنبية وعربية ضمن فعاليات "إيزيس لمسرح المرأة"

كارولين عزمي

كارولين عزمي تكشف سبب عدم مشاركتها مع أحمد العوضي في رمضان 2026| خاص

حكاية نور مكسور

ما تراه ليس كما يبدو يتصدر "ترند X" بعد الحلقة الأخيرة من "نور مكسور"

بالصور

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح
خل التفاح

أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

بايك U5 بلس
بايك U5 بلس
بايك U5 بلس

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد