وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بدون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن يوم الاعتراف بالدولة الفلسطينة لحظة تاريخية، خاصة أنه تأتي في إطار المسار الانساني الذي يقود إلى اقامة الدولة الفلسطينة.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة الأمم المتحدة، أنه لا بد من الدعم الكامل وغير المشروط، للاشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أنه نواصل التنسيق مع قطر، من اجل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، وإغاثةالشعب الفلسطيني وادخال المساعدات بلاقيود، والبدء الفوري في اعادة اعمار القطاع بما يضمن وجود الشعب الفلسيطني على أرضه.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر تؤكد على مساندة القضية الفلسطينية لأنه لا أمن ولا إسقرار بدون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

