تفاصيل خطة وقف الحرب في غزة بعد القمة العربية الإسلامية مع ترامب.. فيديو

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن اللقاء الذي عقد أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والأتراك، يمثل محطة مهمة في مسار الحرب على غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الإعلام الإسرائيلي منشغل بما تردد حول خارطة طريق قد يعلنها ترامب قريبًا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن هذه الأخبار انتشرت بداية عبر الإعلام العربي.

وأضاف أن خطة ترامب تقوم على وقف العملية العسكرية في غزة، وإطلاق الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، مع بحث مستقبل غزة في اليوم التالي دون وجود حركة "حماس"، كما تتضمن الخطة مشاركة عربية في الترتيبات الأمنية، وامتناع إسرائيل عن التهجير القسري، مقابل تمويل خليجي لإعادة إعمار القطاع.

وأكد أن القادة العرب وضعوا اشتراطات واضحة أمام ترامب، أبرزها، الامتناع عن ضم الضفة الغربية، والتوقف عن إجراءات التهجير، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مبينًا أن هذه الاشتراطات تتقاطع مع لاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الحرب.

وأوضح أن الإعلام الإسرائيلي، وتحديدًا قناة 12 عبر مراسلها برك رغيف، أشار إلى أن ترامب سيعرض الخطة على بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل، بعد أن حصل على موافقة مبدئية من القادة العرب على المشاركة في إعادة إعمار غزة وضمان أمنها.



