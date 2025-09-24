أستاذ دراسات إسرائيلية: استهداف إيلات فضيحة عسكرية لتل أبيب

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن ما شهدته مدينة إيلات يمثل فضيحة عسكرية كبرى لإسرائيل، خاصة وأنها تُعد واحدة من أهم المدن السياحية التي تحرص تل أبيب على الترويج لها كوجهة آمنة.



وأوضح عبود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المسيرة الحوثية استهدفت منطقة الفنادق المزدحمة بالسياح الإسرائيليين الذين كانوا يحتفلون بالأعياد اليهودية.



وأشار إلى أن أجواء الاحتفالات تحولت إلى ما يشبه "سرادق عزاء" في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد الفشل في التصدي للهجوم.

وأضاف أن القبة الحديدية أطلقت صاروخين لاعتراض الطائرة من دون جدوى، لتسقط في منطقة مكتظة بالسياح، فيما ألقى الإعلام الإسرائيلي باللوم على المدنيين بسبب عدم الإسراع في التوجه إلى الملاجئ.

