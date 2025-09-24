خبير عسكري: منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي أصابها الإرهاق

قال اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان المصرية، إن ضرب المسيرة اليمنية لمنطقة إيلات ليست المرة الأولى، حيث تم استهدافها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كما أنها تفتقر إلى الحماية الخاصة بالدفاع الجوي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد الإصابات التي نتجت عن تلك العملية تعد الأكبر منذ شن الهجوم على إيلات، متابعا: منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي خارج الخدمة منذ شهور.

واسترسل: المنظومة أصابها الإرهاق بشدة منذ 3 أشهر، وبداية الحرب مع إيران، وحينها وضح للجميع أن المنظومة أصبحت غير ذات كفاءة قتالية عالية.





الدفاعات الإسرائيلية في "إجازة"





من جانبه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدفاعات الإسرائيلية بدت وكأنها في "إجازة"، في وقت نجحت فيه المسيرة في تحقيق هدفها، الأمر الذي يكشف عن ضعف المنظومات الدفاعية الإسرائيلية.