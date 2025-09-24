أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية فشلت أمام المسيرة الحوثية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المنظمات الإسرائيلية ضعيفة وتعبانة، حيث تمكنت المسيرة الحوثية من اختراق الصواريخ الإسرائيلية وضرب فندق في إيلات، بينما كان الدفاع الجوي الإسرائيلي في "إجازة".



وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن هذه الضربة كبيرة لإسرائيل، مشيرًا إلى أنه لم تتمكن أي منظومة دفاعية من إيقاف هذه المسيرة، واعتبر ذلك فشلًا استخباراتيًا إسرائيليًا.



وأوضح أن الفشل طال ثلاث منظومات للدفاع الجوي جميعها أخفقت، مؤكدًا أن نتنياهو يعاني فشلًا على المستويات العسكرية كافة، بينما الشعب الإسرائيلي هو من يدفع الثمن ولايوجد أمان للإسرائيليين طالما مفيش دولة لفلسطين ولا بمكن أن تفضل وحدك، مشددًا على أن الأمن الحقيقي لن يتحقق إلا بوجود دولة فلسطينية.