السفير الفرنسي بمصر: لقاء ماكرون بالجرحى في العريش كان سببا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، إنّ مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وُضع منذ زمن بعيد، وسبق للرئيس الأسبق ميتران وتحدث عن ذلك، وكذلك خلفاؤه مثل جاك شيراك.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون أعلن مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، لعدة أسباب.

وتابع: "أول هذه الأسباب، أن الرئيس مقتنع بأن حل الدولتين بات مهددا وينبغي إنعاشه ومنحه فرصة حياة قبل فوات الأوان، وقرر الرئيس أمس قوله بأنه حان الوقت، وجاء هذا القرار نتيجة تفكير معمق منذ فترة".

وأردف: "أحد العناصر المهمة وراء هذا القرار، كان زيارة الرئيس ماكرون لمصر في إبريل الماضي بدعوة من الرئيس السيسي، ففي مدينة العريش التقى ماكرون نساءً وأطفالا جرحى في المستشفى وشاهدوا المساعدات الإنسانية المعرقلة واستمع إلى شهادات مباشرة، ومنذ تلك اللحظة وعلى متن الطائرة العائدة من القاهرة قال للصحافة الفرنسية إنه سيكون من الضروري الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبعد أشهر قليلة نضج القرار وأعلن رسميا بالأمس".