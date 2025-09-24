وزير الخارجية الأرني: نتنياهو يريد إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يريد إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل تُقوِّض حل الدولتين.

وقال أيمن الصفدي، خلال كلمته أمام اجتماع تحالف تنفيذ حل الدولتين، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، أن تردي الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية؛ يتطلب من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يترجم بيانات الإدانة إلى خطوات ملموسة: من قرارات دولية ومؤسساتية، وحتى آليات مراقبة فاعلة وتدخلات تُراعي مبدأ حماية المدنيين، وإنهاء الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.