صاحبة ترند العريس المهندس: الفيديو كان هزار واللقطة اقتُطعت من سياقها

أكدت مدام يسرا، صاحبة مقطع الفيديو المعروف بـ"ترند العريس المهندس"، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كان مجرد مزاح عائلي لا أكثر.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج *تفاصيل* على قناة صدى البلد 2، أنها كانت تجلس مع ابنتها فاطمة وأولادها الأربعة في مكان عام يشربون القهوة، مشيرة إلى أن فاطمة اعتادت تصوير لحظاتهم العائلية كذكرى جميلة.

وأضافت أن ما انتشر على المنصات لم يكن الفيديو كاملًا، بل مقطعًا مقتطعًا ركّز على مزاح فاطمة حين قالت: العريس مهندس ميكانيكا، ومعندوش عربية ولا شقة، مؤكدة أن الأمر كان مجرد دعابة عابرة وليس كما صُوِّر على السوشيال ميديا.