عروس مصر القديمة تروي تفاصيل تشويه طليقة عريسها وجهها.. تحقيقات

سردت عروس مصر القديمة ضحية طليقة خطيبها تفاصيل الجريمة التي تعرضت لها بتشويه وجهها بـ 41 غرزة نتيجة ضربة موس.

وقالت المجني عليها في التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية:

اللي حصل إن مريم ساكنة عندنا في عزبة خير الله ومكش بينا كلام تماما واتقابلنا مرة واحدة في فرح من شهرين ومش معايا رقمها ولا معاها رقمي وأنا أعرف إنها اطلقت من شهور من أحمد، وكنت أعرف أحمد من بعيد لبعيد قابلته يوم السبت ۲۰۲۵/۸/۲۳ وطلب مني رقمي عشان عاوزني في موضوع واتصل عليا وقالي إنه عاوز يكتب عليا آخر شهر 9، وإنه داخل جمعية وجاهز وكده وأنا وافقت وحطيت صورة على فيسبوك إن كتب كتابي يوم 2025/9/20 على أحمد.

وأضافت عروس مصر القديمة، راحت مريم دخلت علقت وقالتلي ألف مبروك ابقي اعزميني وحطت صور تريقة رحت انا رديت عليها قلتلها الله يبارك فيكي ودخلتلها على الخاص وقلتلها معلش انت تنوري في أي وقت بس مينفعش تيحي عشان الدنيا على الضيق وانا مضطرة اعملك حظر عشان أحمد اللي قالي، وأحمد جابلي رقم جديد مكان رقمي،وبعد كده هي كلمت أحمد وأخذت منه رقم مصطفى خطيب ندى بنت عمتي عشان توصلنا وکلمت مصطفی قالتله إني شتمتها وإنها عاوزة حقها، راح مصطفي قالها خلاص تعالي واحنا هناديها وراح مصطفي قفل وکلم ندى قالها راحت ندى بعتلها قالتلها ملكيش دعوة بخطيبي وقعدو يشدو مع بعض، راحت مريم ردت عليها وقالتها اصبري أنا جايلك بعد نص ساعة وهوريكي أنا هعمل ايه.

سردت المجني عليها قائلة: وجت فعلًا مع مصطفى، راحت ندى شداها بعيد عنه راحت مریم قعدت تزعق وتقول كلام كتير وحش علينا أنا وعيلتي وانا كنت ببعد وعمتي كانت رايحلها فجأ لقيت خبطة جت في وشي ومريم بتجري بعيد عني وبحسس على وشي لقيت خدي مفتوح والناس في الشارع شافوها وقالوا إن مريم عورتني راحت مريم جريت تداري في الرجالة اللي مشفوش حاجة وأنا أغم عليا وفقت لقيت نفسي في قسم مصر القديمة، وحولوني على قصر العيني.