قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عروس مصر القديمة تروي تفاصيل تشويه طليقة عريسها وجهها.. تحقيقات

العروس المجني عليها
العروس المجني عليها
مصطفي رجب

سردت عروس مصر القديمة ضحية طليقة خطيبها تفاصيل الجريمة التي تعرضت لها بتشويه وجهها بـ 41 غرزة نتيجة ضربة موس. 

وقالت المجني عليها في التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية: 

اللي حصل إن مريم ساكنة عندنا في عزبة خير الله ومكش بينا كلام تماما واتقابلنا مرة واحدة في فرح من شهرين ومش معايا رقمها ولا معاها رقمي وأنا أعرف إنها اطلقت من شهور من أحمد، وكنت أعرف أحمد من بعيد لبعيد قابلته يوم السبت ۲۰۲۵/۸/۲۳  وطلب مني رقمي عشان عاوزني في موضوع واتصل عليا وقالي إنه عاوز يكتب عليا آخر شهر 9، وإنه داخل جمعية وجاهز وكده وأنا وافقت وحطيت صورة على فيسبوك إن كتب كتابي يوم 2025/9/20 على أحمد.

وأضافت عروس مصر القديمة، راحت مريم دخلت علقت وقالتلي ألف مبروك ابقي اعزميني وحطت صور تريقة رحت انا رديت عليها قلتلها الله يبارك فيكي ودخلتلها على الخاص وقلتلها معلش انت تنوري في أي وقت بس مينفعش تيحي عشان الدنيا على الضيق وانا مضطرة اعملك حظر عشان أحمد اللي قالي، وأحمد جابلي رقم جديد مكان رقمي،وبعد كده هي كلمت أحمد وأخذت منه رقم مصطفى خطيب ندى بنت عمتي عشان توصلنا وکلمت مصطفی قالتله إني شتمتها وإنها عاوزة حقها، راح مصطفي قالها خلاص تعالي واحنا هناديها وراح مصطفي قفل وکلم ندى قالها راحت ندى بعتلها قالتلها ملكيش دعوة بخطيبي وقعدو يشدو مع بعض، راحت مريم ردت عليها وقالتها اصبري أنا جايلك بعد نص ساعة وهوريكي أنا هعمل ايه. 

سردت المجني عليها قائلة: وجت فعلًا مع مصطفى، راحت ندى شداها بعيد عنه راحت مریم قعدت تزعق وتقول كلام كتير وحش علينا أنا وعيلتي وانا كنت ببعد وعمتي كانت رايحلها فجأ لقيت خبطة جت في وشي ومريم بتجري بعيد عني وبحسس على وشي لقيت خدي مفتوح والناس في الشارع شافوها وقالوا إن مريم عورتني راحت مريم جريت تداري في الرجالة اللي مشفوش حاجة وأنا أغم عليا وفقت لقيت نفسي في قسم مصر القديمة، وحولوني على قصر العيني.

عروس مصر القديمة طليقة خطيبها 41 غرزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

كأس مصر

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد