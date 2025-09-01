قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

هندمك عليها وهحبسك.. عروس مصر القديمة تروي لحظات الرعب بعد تمـزيق وجهها

إسلام دياب

واقعة مأساوية شهدتها منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة بعدما تعرضت عروس شابة لاعتداء عنيف من طليقة خطيبها، أسفر عن إصابتها بجرح قطعي عميق في الوجه استدعى إجراء 41 غرزة، قبل أيام قليلة من موعد زفافها.

وقالت منصورة ياسر، العروس في التحقيقات إنها ارتبطت بشاب منفصل عن زوجته السابقة، مشيرة إلى أن الأخيرة عندما علمت بخبر الخطوبة هددت خطيبها قائلة: “لو خدتها هندمك عليها وهحبسك”.

وأضافت منصورة أن المتهمة توجهت إليها يوم الواقعة أمام منزلها، واعتدت عليها بالسباب أمام المارة قبل أن تفاجئها بطعنة باستخدام شفرة حادة موس، تسببت في إصابتها بجرح عميق في الوجه.

وأكدت قائلة : تفاجأت بضربتها، ولقيت وشي بينزف دم، الناس أسعفوني ونقلوني المستشفى وخيطت 41 غرزة، مؤكدة أنها لم يكن بينها وبين طليقة خطيبها أي خلافات سابقة، لافتة إلى أن الاعتداء جاء عقب إعلان موعد كتب كتابها المقرر في 20 سبتمبر المقبل.

مصر القديمة عروس مصر القديمة طعنة موس جرح قطعي

