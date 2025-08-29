الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج الإعادة بمجلس الشيوخ.. والنتيجة4 سبتمبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض اليوم الجمعة، انتهاء عملية فرز الأصوات التي أدلى بها المصريين في اللجان الفرعية بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على مدار يومى أول أمس وأمس الأربعاء والخميس، لاختيار 5 أعضاء بالنظام الفردى في 5 محافظات تجرى بها الإعادة.

من جانبها، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات فى استلام نتائج الفرز فيما يخص الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر.

وشهد اليوم الثانى والأخير من التصويت في جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، أمس الخميس، إقبالا كثيفا من الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجان منذ التاسعة صباحا، فيما وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بضرورة تمكين أخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى من التصويت حتى بعد الساعة التاسعة مساء، كما دفعت الهيئة الوطنية بعدد من الموظفين الاحتياطيين لمساعدة رؤساء اللجان الفرعية التي شهدت زحاما بتخفيف التكدس، ومد اللجان ببطاقات اقتراع جديدة نظرا لنفاذ بعضها.