عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن زواجها من شخص مصري يعيش في روسيا، وانتشرت دعوة لحفل زفافها.

الحفل بحسب الدعوة من المقرر أن يقام يوم 14 أكتوبر المقبل، في أحد الفنادق الكبري علي شخص يدعي أحمد، وهو من خارج الوسط الفني.

المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي تبلغ من العمر 70 عامًا بحسب ما أعلنت في احدي البرامج اللبنانية، تزوجت مرة وحيدة من طبيب اسنان شهير يدعي نبيل معوض، وهو والد ابنتها الوحيدة حبيبة، واستمرت الزيجة لما يقرب من 30 عامًا، وانفصلا بسبب الملل الزوجي بحسب تصريحاتها.

https://youtube.com/shorts/PLXZFV8gFIo