ياسين رجائي: هيئة الدواء صمام الأمان لضمان دواء آمن وفعّال للمواطن |فيديو

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ الهيئة صمام الأمان للمواطن ليحصل على الدواء الذي يحتاجه بوفرة وسعر عادل، وهذا دورها الأساسي والمهم، فقد جرى إنشاؤها في عام 2019، وهي إحدى الرؤى الاستراتيجية للقيادة السياسية، بحيث تكون هيئة دوائية تحرص على وجود دواء آمن وفعال ذي جودة.

وأضاف في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "منذ إنشاء الهيئة في عام 2019 وبداية العمل في عام 2020 حققت إنجازات قوية، وضمنت للمواطن المصري توفير أدوية لم تكن متوفرة من قبل، وزادت نسبة توطين المستحضرات الدوائية وخطوط الإنتاج العاملة في سوق الدواء".

وتابع: "هناك إنجازات كثيرة، مثل نمو سوق الدواء، ففي العام الماضي بلغ 309 مليارات جنيه بنمو تعدى الـ15% عن عام 2023، وبالتالي، فإن نسبة النمو في سوق الدواء المصري بأرقام ازدواجية، وهي من أكبر معدلات النمو".

وواصل، أنه عدد العبوات المتداولة في السوق المصري من أعلى عدد متداول في أسواق الأدوية المختلفة بالشرق الأوسط وأفريقيا: "لدينا نحو 3.6 مليار عبوة دوائية متداولة، وهو ما يحقق رقما كبيرا يضع علينا بعض التحديات في توفير كل الأدوية المتاحة للمواطن وتغطية كل المجموعات العلاجية المختلفة.