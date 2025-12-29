الهلال الأحمر يواصل إمداد غزة بـ 207 آلاف سلة غذائية و30 ألف قطعة ملابس شتوية

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 104، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 104، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر 207 ألف سلة غذائية، نحو 670 طن دقيق، وأكثر من 1,500 طن مستلزمات إغاثية، نحو 90 طن مستلزمات عناية شخصية، نحو 1300 طن مواد بترولية.

واستجابةً لحالة الطقس القارس البرودة التي يشهدها القطاع، يواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية إلى قطاع غزة، التي شملت: أكثر من 11,100 بطانية، نحو 30,300 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 7,280 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.