أحمد موسى ينفعل بسبب هجوم سوريين على مصر: أي حد يشتم بلدي عدو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل دمرت جميع المواقع العسكرية داخل سوريا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مشهد عبثي في سوريا وهو خروج بعض الناس في قلب العاصمة السورية دمشق للهجوم على مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، :" هناك مجرم سوري ظهر في الفيديوهات التي رجت من سوريا وهو يقرا من الهاتف المحمول إذن هذا الحديث مترتب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الناس دي نزلت وعارفين إزاي هيشتموا الدولة المصرية "، مضيفا:" أي حد يشتم بلدي فهو عدو لبلدي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المظاهرة التي خرجت للهجوم على مصر خرجت بموافقة النظام السوري الحاكم ".