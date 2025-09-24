أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه فشلًا متكررًا على المستويات العسكرية والسياسية، مشددًا على أن الشعب الإسرائيلي هو من يدفع ثمن هذه السياسات.



وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، أن الأمن الحقيقي في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية، مضيفًا: "لا يمكن أن تبقى وحدك، ولا يوجد أمان للإسرائيليين طالما لا توجد دولة لفلسطين".ولفت إلى أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض طائرة مسيرة حوثية اخترقت الأجواء وضربت فندقًا في مدينة إيلات.



وأضاف أن الحادثة تمثل ضربة كبيرة لإسرائيل، مؤكدًا أن ثلاث منظومات دفاعية إسرائيلية لم تتمكن من التصدي للهجوم، وهو ما وصفه بـ"الفشل الاستخباراتي والعسكري".

