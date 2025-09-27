أحمد موسى: مصر لم تشارك في أي حصار لقطاع غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تغلق معبر رفح على الإطلاق ومصر لا تتعامل مع الاحتلال بعد سيطرته على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لم تشارك في أي حاصر لقطاع غزة على الإطلاق".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، :" مصر أكثر دولة تساند وتشارك في توفير الدعم والمساندة لقطاع غزة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" معبر رفح البري هو ميناء بري تابع لوزارة النقل وله جانبين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الجانب الفلسطيني لمعبر رفح تحت الاحتلال".