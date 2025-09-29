رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية

يترقب أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وعددهم 11.5 مليون مواطن، موعد صرف معاشات أكتوبر والتي يفصلنا عنها أيام قليلة مع بداية الشهر الجديد .

موعد صرف معاشات أكتوبر2025

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر، اعتبارًا من أول الشهر 1 أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى، وتستمر حتى نهاية الشهر، حيثُ يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، إذ تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

موعد صرف معاشات اكتوبر

طرق صرف معاشات أكتوبر

وتوفر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، مجموعة من الوسائل لتسهيل صرف المعاشات ومنع التكدس، من خلال قنوات متعددة تشمل: ماكينات الصراف الآلى (ATM)، مكاتب البريد المصرى، فروع البنوك، المحافظ الإلكترونية.

هيئة التأمين الإجتماعي تعلن صرف معاشات أكتوبر

بحسب البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن صرف معاشات أكتوبر 2025 سينطلق رسميًا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، ليستمر الصرف على مدار الشهر من خلال المنافذ والوسائل المتعددة.

وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم يأتي لتخفيف الأعباء عن المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان سهولة حصولهم على مستحقاتهم.

معاشات اكتوبر2025

استعدادات صرف معاشات أكتوبر2025

وتجري الهيئة القومية للتأمين لاجتماعي الاستعدادات اللازمة لتيسير عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 صباح الأربعاء المواقف 1 أكتوبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

كما يستعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لصرف معاشات شهر أكتوبر 2025

جدول المعاشات بعد الزيادة الرسمية

وفقاً للزيادة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي عند تطبيق زيادة المعاشات بنسبة15%، جاءت الشرائح كالتالي: