وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية

موعد صرف معاشات اكتوبر2025
موعد صرف معاشات اكتوبر2025
رشا عوني

يترقب أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وعددهم 11.5 مليون مواطن، موعد صرف معاشات أكتوبر والتي يفصلنا عنها أيام قليلة مع بداية الشهر الجديد . 

موعد صرف معاشات أكتوبر2025

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر، اعتبارًا من أول الشهر 1 أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى، وتستمر حتى نهاية الشهر، حيثُ يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، إذ تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 (احسب معاشك)
موعد صرف معاشات اكتوبر

طرق صرف معاشات أكتوبر

وتوفر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، مجموعة من الوسائل لتسهيل صرف المعاشات ومنع التكدس، من خلال قنوات متعددة تشمل: ماكينات الصراف الآلى (ATM)، مكاتب البريد المصرى، فروع البنوك، المحافظ الإلكترونية.

هيئة التأمين الإجتماعي تعلن صرف معاشات أكتوبر

بحسب البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن صرف معاشات أكتوبر 2025 سينطلق رسميًا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، ليستمر الصرف على مدار الشهر من خلال المنافذ والوسائل المتعددة. 

وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم يأتي لتخفيف الأعباء عن المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان سهولة حصولهم على مستحقاتهم.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وتفاصيل الزيادة - حزب الشعب الجمهوري
معاشات اكتوبر2025

استعدادات صرف معاشات أكتوبر2025

وتجري الهيئة القومية للتأمين لاجتماعي  الاستعدادات اللازمة لتيسير عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025  صباح الأربعاء  المواقف 1 أكتوبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

كما يستعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لصرف معاشات شهر أكتوبر 2025

جدول المعاشات بعد الزيادة الرسمية

وفقاً للزيادة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي عند تطبيق زيادة المعاشات بنسبة15%، جاءت الشرائح كالتالي: 

  • الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
  • الشريحة الخامسة: 2645 جنيه.
  • الشريحة السادسة: 2990 جنيه.
  • الشريحة السابعة: 3335 جنيه.
  • الشريحة الثامنة: 3680 جنيه.
  • الشريحة التاسعة: 4025 جنيه.
  • الشريحة العاشرة: 4370 جنيه.
  • الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيه.
  • الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيه.
  • الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
  • الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيه.
     
موعد صرفمعاشات اكتوبر معاشات شهر اكتوبر معاشات اكتوبر2025 زيادة المعاشات جدول المعاشات بعد الزيادة

