صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

كما يستعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لصرف معاشات شهر أكتوبر 2025 .

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، بجانب المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، تنفيذًا لجدول الصرف المعلن من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف المعاشات

خصصت الهيئة القومية للتأمينات عدة قنوات لصرف المعاشات، تشمل الآتي:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري المنتشرة بالمحافظات.

فروع البنوك الحكومية والتجارية.

منافذ شركة "فوري" وشركات الدفع الإلكتروني.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.