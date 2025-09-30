قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

غدا موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينتظر 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025  


وتجري الهيئة القومية للتأمين لاجتماعي  الاستعدادات اللازمة لتيسير عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025  صباح غدا  الأربعاء  الموافق 1 أكتوبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

كما يستعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لصرف معاشات شهر أكتوبر 2025 .

يذكر  أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 صرف معاشات

