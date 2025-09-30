غدا موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

ينتظر 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025



وتجري الهيئة القومية للتأمين لاجتماعي الاستعدادات اللازمة لتيسير عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 صباح غدا الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

كما يستعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لصرف معاشات شهر أكتوبر 2025 .

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.