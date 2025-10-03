قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
ديني

فعاليات أمسية مصر.. نائب رئيس جامعة الأزهر: بلدنا سيظل أنموذجا فريدا في التعايش والمحبة

فعاليات أمسية مصر
فعاليات أمسية مصر
أحمد سعيد

شارك الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، في فعاليات «أمسية مصر» بدير السيدة العذراء بدرنكة بمحافظة أسيوط؛ احتفاءً بزيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى محافظة أسيوط.

جاء ذلك تأكيدًا على دور مؤسسة الأزهر جامعًا وجامعة في ترسيخ الأخوة الوطنية وتكامل النسيج الوطني بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وألقى الدكتور محمد عبد المالك كلمةً رحب فيها بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، معربًا عن سعادته واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية التي تعكس عمق روابط المحبة والتسامح في المجتمع المصري، ناقلًا إلى الحضور وفي مقدمتهم ضيف المحافظة قداسة البابا تواضروس سلام وتحيات الأزهر الشريف ممثلًا في شخص فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ود. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ود. سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر. 

الدكتور محمد عبد المالك: الأزهر الشريف حريص على نشر السلام والمحبة

وأكد حرص الأزهر الشريف على نشر السلام والمحبة وترسيخ قيم التعايش والأخوة الإنسانية، لافتا إلى تكريم الإسلام للسيدة مريم العذراء والمسيح عليهما السلام، وهو ما يجسد مكانتهما الرفيعة في عقيدة المسلمين.

ووصف نائب رئيس جامعة الأزهر زيارة قداسة البابا وحفاوة استقباله في الكنائس الإيبارشيات بـ"الجسد الكنسي الواحد" وإن تفرقت الكنائس في أماكن شتى، مشيرًا إلى أن مصر ستظل أنموذجًا فريدًا في التعايش والمحبة، وأن وحدتها الوطنية هي الدرع الحصين في مواجهة أي تحديات، داعيًا الله- تعالى- أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا.

حضر الأمسية اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ونيافة الأنبا يؤانس، مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس رئيس الدير، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، واللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، واللواء أركان حرب محمد جمال، رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية الإسلامية والمسيحية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والأحياء بمحافظة أسيوط.

