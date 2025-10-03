رئيس جامعة الأزهر يوجه بتوفير نقطة شرطة بعد واقعة طالبة تفهنا الأشراف

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ما حدث من التعدي على طالبة فرع الجامعة بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أنه تواصل مع القيادات الأمنية لتوفير المزيد من الحماية اللازمة للطالبات.

رئيس جامعة الأزهر يوجه بتوفير نقطة شرطة دائمة في فرع تفهنا الأشراف

ووجه رئيس جامعة الأزهر بتوفير نقطة شرطة دائمة في فرع الجامعة بتفهنا الأشراف، وبتكليف الشئون القانونية باتخاذ ما يلزم لحفظ حق الطالبة التي تم الاعتداء عليها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يظهر اعتداءه على إحدى طالبات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف.

وناشد طلاب جامعة الأزهر على ضرورة تدخل الجامعة لحماية طلابها من أي محاولة تعد، وإجراء عاجل من جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف.