اعتقال خلية بزعم ارتباطها بحركة حماس في ألمانيا

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، باعتقال "خلية" يُشتبه بارتباطها بحركة حماس في ألمانيا، بمساعدة من قِبل جهاز الموساد.

وكانت النيابة الفدرالية الألمانية، الأربعاء الماضي، أعلنت توقيف ثلاثة أشخاص في برلين، للاشتباه بانتمائهم إلى حركة حماس وتخطيطهم لـ"اعتداءات ضد مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا".

وذكرت النيابة، إن الموقوفين الذين وصفتهم بـ"عملاء أجانب"، ضُبطت بحوزتهم "بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف (إيه كاي-47)، وعدة مسدسات وكمية كبيرة من الذخائر"، مشيرة إلى الاشتباه في أنهم كانوا يخططون لتنفيذ "اعتداءات دامية".