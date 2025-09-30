باسم الحكومة المصرية.. فوزي يهنئ ألمانيا بعيدها الوطني: علاقاتنا شهدت زخما استثنائيا في عهد الرئيس السيسي

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، احتفال السفارة الألمانية بالقاهرة بالعيد الوطني لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي أقيم مساء اليوم بمقر السفارة بالزمالك.

وخلال كلمته، أكد الوزير أن العلاقات المصرية – الألمانية حظيت بزخم استثنائي على مدار العقد الأخير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين لم تقتصر على البروتوكولات، بل تحولت إلى جسور للتلاقي الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتعليم والثقافة والاقتصاد.

وقال فوزي إن تجربة الوحدة الألمانية تمثل "قصة إنسانية قبل أن تكون سياسية"، بعدما عاش ملايين البشر خلف جدران وأسوار فولاذية، لكنهم تمسكوا بالأمل حتى تحقق حلمهم بالوحدة، مضيفًا أن هذا الدرس التاريخي يمنح الإنسانية مثالًا حيًا على أن الإرادة المشتركة قادرة على هدم الحواجز وصناعة مستقبل أفضل.

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أن ما يجمع الشعبين المصري والألماني من حضارة وتاريخ عريقين يجعل التعاون بينهما أكثر إلحاحًا في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن مصر تعتز بشراكتها مع ألمانيا وتعتبرها استثمارًا في المستقبل والأجيال القادمة.

واختتم كلمته بتهنئة الشعب الألماني بهذه المناسبة الوطنية، معربًا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون وتعميق جسور الصداقة بين البلدين.