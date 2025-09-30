قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
باسم الحكومة المصرية.. فوزي يهنئ ألمانيا بعيدها الوطني: علاقاتنا شهدت زخما استثنائيا في عهد الرئيس السيسي

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، احتفال السفارة الألمانية بالقاهرة بالعيد الوطني لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي أقيم مساء اليوم بمقر السفارة بالزمالك.

وخلال كلمته، أكد الوزير أن العلاقات المصرية – الألمانية حظيت بزخم استثنائي على مدار العقد الأخير منذ تولي  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين لم تقتصر على البروتوكولات، بل تحولت إلى جسور للتلاقي الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتعليم والثقافة والاقتصاد.

وقال فوزي إن تجربة الوحدة الألمانية تمثل "قصة إنسانية قبل أن تكون سياسية"، بعدما عاش ملايين البشر خلف جدران وأسوار فولاذية، لكنهم تمسكوا بالأمل حتى تحقق حلمهم بالوحدة، مضيفًا أن هذا الدرس التاريخي يمنح الإنسانية مثالًا حيًا على أن الإرادة المشتركة قادرة على هدم الحواجز وصناعة مستقبل أفضل.

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أن ما يجمع الشعبين المصري والألماني من حضارة وتاريخ عريقين يجعل التعاون بينهما أكثر إلحاحًا في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن مصر تعتز بشراكتها مع ألمانيا وتعتبرها استثمارًا في المستقبل والأجيال القادمة.

واختتم كلمته بتهنئة الشعب الألماني بهذه المناسبة الوطنية، معربًا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون وتعميق جسور الصداقة بين البلدين.

