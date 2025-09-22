محمود فوزي يبحث مع المركزي للتنظيم والإدارة التعاون تلبية احتياجات الوزارة

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتلبية احتياجات الوزارة من الكفاءات والكوادر البشرية.

في مستهل اللقاء، استعرض الوزير محمود فوزي اختصاصات الوزارة في المجالات النيابية والقانونية والسياسية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير قدراته

وأكد الوزير تطلع وزارته لتوسيع مجالات التعاون مع الجهاز بما يدعم أداء الوزارة لمهامها الجديدة، خاصة في ملفات الشئون القانونية والتواصل السياسي.

من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل استعداد الجهاز لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون، وتذليل العقبات أمام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

مشيرًا إلى توجيهه بسرعة دراسة وبحث احتياجات الوزارة من العنصر البشري، بما يتناسب مع طبيعة مهامها وأهمية دورها في دعم العمل النيابي والقانوني وتعزيز قنوات التواصل السياسي.



